Nuovi orari per le Agenzie delle Entrate di Rivoli e Susa

PER fronteggiare l'emergenza epidemiologia Covid-19, gli Uffici delle direzioni provinciali I e II di Torino dell'Agenzia delle Entrate modificano gli orari di apertura. Quello di Rivoli sarà aperto lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 9 alle 13; quello di Susa martedì e giovedì, dalle 9 alle 13 esclusivamente per la consegna di documentazione. Non cambia però l'operatività degli Uffici che continuano a garantire a distanza i servizi al contribuente con modalità semplificate, in modo da venire incontro alle esigenze degli utenti non professionali. Infatti, per interagire con l'Agenzia delle Entrate, per i cittadini sarà possibile, in queste settimane, presentare le proprie domande anche via e-mail o Pec, corredandole della documentazione necessaria, di una scansione del documento di identità, e indicando i propri riferimenti per i contatti successivi, strumentali alla conclusione della pratica. Sul sito www.piemonte.agenziaentrate.it sono forniti maggiori dettagli sui servizi e sulle modalità di contatto.