Avigliana e val Sangone: nessun assalto di gitanti a laghi e monti

di DANIELE FENOGLIO

Chi temeva che il fine settimana di Pasqua e Pasquetta potesse portare a presenze inopportune sui laghi o in val Sangone, può tirare un respiro di sollievo: il temuto esodo dalla quarantena non c’è stato. «Ho sentito la polizia municipale e i carabinieri e mi hanno riferito di due giorni tranquilli, senza nulla di rilevante da segnalare, segno che il messaggio di stare a casa è stato recepito - riferisce il sindaco aviglianese Andrea Archinà - Ci sono stati i controlli del caso, ma non risultano casi particolari da segnalare».

Oltre alla pattuglia della polizia municipale, sui laghi è stato schierato un nutrito gruppo di carabinieri, che con solerzia e cortesia hanno controllato i pochi automobilisti di passaggio, annotando i dati degli autorizzati. Deserto assoluto nell’area attrezzata del lago Piccolo, una delle mete più ambite dai gitanti in primavera, zona peraltro “chiusa” con il nastro da cantiere da già da tempo. A Giaveno, dove nei giorni scorsi sono stati notati alcuni arrivi nelle seconde case delle borgate, segnalate dai residenti, l’Arma ha svolto un controllo del territorio con dei pattugliamenti, mentre la polizia municipale si è occupata di verificare i controlli in piazza S.Lorenzo. Anche qui nulla di significativo da rilevare.

A Coazze gli ausiliari del traffico e i volontari della protezione civile hanno presidiato l’incrocio tra via Giaveno e via Sertorio. Anche qui vari veicoli fermati, qualcuno respinto ma nulla di critico da segnalare. «A parte cinque auto che hanno fatto dietrofront appena ci hanno visto, dal fondo del rettilineo, non ci sono stati “furbetti”», dice il sindaco Paolo Allais, che con il collega di Valgioie Claudio Grosso ha fatto un giro anche al colle Bione: «Anche lì nessuna presenza. I piemontesi per lo più hanno capito il messaggio, siamo soddisfatti».

