Avigliana, la Areding converte la produzione: ora fa mascherine

«L’idea è nata dall’insieme della situazione: prima alcuni clienti ci hanno chiesto del tessuto per poterle fare a casa loro, poi ci siamo detti “facciamole anche noi”». Così Roberto Patella, classe ‘68, titolare della Areding di viale Mareschi 4, spiega come la sua azienda si sia messa a produrre mascherine sanitarie. È uno di quei casi di capacità di adattamento, di imprenditoria dinamica, capace di trasformarsi rapidamente in base alle esigenze del momento. «Per noi non è un solo un modo per fare fatturato anche in questo frangente così difficile per tutte le imprese del paese - dice - È anche e soprattutto un sistema costruttivo per continuare a far lavorare i nostri otto dipendenti».

Oltre al titolare in azienda lavorano altre otto persone, addette al confezionamento dei prodotti. «In tempi normali facciamo materiali per gli arredi, siamo specializzati nel taglio della gomma piuma - spiega Patella - Produciamo rivestimenti per poltrone e divani, tappezzerie, realizziamo gli interni per i camper». Un settore in cui la famiglia di patella opera da tre generazioni, qui in città da circa 30 anni. Quando non è più stato possibile proseguire con il lavoro normale, la ditta si è riconvertita alle mascherine, un bene oggi divenuto molto importante e che probabilmente accompagnerà la vita quotidiana delle persone ancora per parecchi mesi.

«Ci siamo messi rapidamente all’opera per gli adempimenti burocratici del caso, per i quali siamo stati aiutati in modo fondamentale dalla Cna, di cui facciamo parte - dice l’imprenditore aviglianese - Una volta ottenuto il nulla osta, abbiamo iniziato la produzione». Tra le condizioni necessarie per poter lavorare, c’è quella della messa in sicurezza degli spazi in cui operano gli addetti: «Tutto ciò che non viene utilizzato per questo specifico lavoro, è stato coperto con teloni - racconta Patella - Inoltre, i dipendenti lavorano a turni, quattro alla volta, con il necessario distanziamento e tutte le cautele del caso».

Per quanto concerne le mascherine realizzate nell’atelier aviglianese, precisa che «non sono mascherine chirurgiche, non fanno parte della categoria dei presidi medico-chirurgici, si tratta delle mascherine così dette “ad uso esclusivo della collettività”». Quelle per i cittadini, insomma, non per gli addetti ai lavori del sistema sanitario. Sono state prodotte secondo le disposizioni del ministero della salute emanate con il decreto del 17 marzo scorso. «Ne realizziamo di tre tipi diversi, uno più semplice ed economico, altri due più elaborati». Perché anche l’occhio vuole la sua parte. «Da 500 a mille al giorno in base al tipo». Patella infine fa presente che «non possiamo vendere al dettaglio, ma forniamo grossisti e negozi». Quindi il singolo cittadino non cerchi le mascherine direttamente alla Areding, piuttosto le cerchi nei negozi. I prezzi sono in linea con quelli visti in giro: «So che i commercianti le vendono a 4-4,50 euro, nella norma». Considerando che sono lavabili e riutilizzabili, pare un buon investimento.

