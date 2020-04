Susa, rinviato al 2021 il Torneo storico dei borghi

Susa per la prima volta negli ultimi 34 anni rimarrà senza Torneo storico dei borghi. L'edizione di quest'anno, in programma a fine luglio,visto il perdurare dell'emergenza Covid 19, è stata spostata al 2021. Cancellata anche la presentazione della Marchesa Adelaide, prevista per il 23 maggio. La Pro Susa, organizzatrice dell'evento, conta di proporre comunque una giornata dedicata al Torneo, se la situazione sanitaria lo consentirà, il prossimo 30 agosto.