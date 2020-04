Porte chiuse, Bardonecchia allora apre le sue Finestre

di CLAUDIO ROVERE

Il comune di Bardonecchia lancia l’iniziativa “La finestra di casa”. Una finestra come metafora della vita, di una comunità. «In questo difficile periodo in cui il mondo è rimasto fuori dalle nostre vite abbiamo a lungo riflettuto sul grande valore di un elemento casalingo forse prima trascurato, la finestra di casa appunto - spiegano le referenti di cultura e turismo dell’amministrazione - Tutte le nostre porte, purtroppo, devono restare chiuse. Ma le finestre posso restare aperte. Finché esisteranno finestre, saremo liberi. La finestra è il nostro più immediato contatto con il mondo esterno. Ce ne regala i colori e i profumi. Ci allarga l’orizzonte. Ci mette in sintonia con gli umori del tempo e fa entrare i raggi del sole. Ci riempie gli occhi di cielo. E diventa quadro. La finestra è specchio, per noi e per gli altri. Permette a noi di augurare il buongiorno a qualcuno, di regalare e ricevere sorrisi. E permette agli altri di vedere un pezzettino di noi, delle nostre passioni, delle nostre abitudini. Delle nostre preoccupazioni». «Quante volte, sognando la fine di questo periodo, abbiamo immaginato la vita della nostra comunità, che tanto ci manca e che tanto sentiamo stretta intorno a noi. Qualche volta sicuramente ci lasciamo prendere dalla malinconia e dalla preoccupazione, dai ricordi delle nostre tradizioni, ma anche dalla gioia e della consapevolezza di esserne parte ed andarne fieri. Nella nostra Bardo, di cui la vicinanza sociale è un tratto fondante, in un momento in cui frequentarsi fisicamente ci è impedito vogliamo farlo attraverso la rete, incontrando ogni giorno persone diverse, di cui poter assaporare consigli, parole, immagini, ricette e riflessioni», aggiungono.

Per tutte queste ragioni l’amministrazione ha pensato di proporre una “Finestra virtuale”, alla quale affacciarsi tutti insieme, sulla sua pagina Facebook, per tenersi compagnia e, perché no, provare ad alleggerire i propri pensieri. Nella fattispecie si aprirà una finestra ogni giorno. Ogni domenica la finestra spirituale, uno spazio curato dal parroco don Franco. Il lunedì la finestra della tradizione, a cura di Valeria Bonaiti. Il martedì la finestra dell’anima, a cura di Elisabetta Serra, che regalerà uno sguardo psicologico su ciò che sta accadendo. Il mercoledì la finestra della cucina, con Annina Sainato e le sue creative ricette. Il giovedì la finestra poetica, a cura di Maria Teresa Vivino. Il venerdì la finestra artistica, sarà il giorno in cui tutti potranno mandare le foto dei lavori manuali prodotti in questa quarantena per creare una mostra virtuale da concretizzare poi quando tutto sarà finito. A questo proposito l’amministrazione chiede di inviare la foto settimanale al seguente numero di cellulare: 339/ 6806507 entro la giornata di giovedì. Il sabato la finestra del villaggio, che si aprirà con Giulia Garbi e il suo sguardo da turista innamorata di Bardonecchia e della val di Susa. «Inoltre chiediamo ai nostri concittadini di mandare anche tante foto delle finestre più diverse, in modo che ogni settimana l’immagine di presentazione della rubrica sia fatta con una foto diversa, da inviare sempre al 339/ 6806507».