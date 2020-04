Alpignano, la politica vuole il Centro operativo. E alla Rsa è protesta

di PAOLO PACCÒ

Le forze politiche cittadine tornano a chiedere l’attivazione del Centro operativo comunale per gestire l’emergenza coronavirus. Lo fanno con una lettera indirizzata al prefetto Claudio Palomba ed al commissario straordinario Paolo Accardi. «Siamo consapevoli e coscienti del grande lavoro svolto dal commissario e da tutti gli uffici comunali - scrivono Fratelli d’Italia, Laboratorio delle Idee, Italia Viva, Partito democratico e Partito socialista Alpignano - Ma riteniamo che la particolare situazione di Alpignano, priva di una governance radicata sul territorio, sia un aggravio all’attuale condizione di emergenza e pertanto riteniamo l’istituzione del Coc la misura per poter garantire al dottor Accardi il massimo supporto e collaborazione.

Raccogliamo disponibilità da associazioni di volontari del territorio pronte per mettersi a disposizione ed aiutare ma le quali senza coordinamento e senza autorizzazione non possono farlo. Immaginiamo le criticità della polizia municipale nel poter coprire al massimo il territorio, scongiurando uscite “irregolari” e assembramenti potenzialmente pericolosi, nonché nell’attuazione delle misure di controllo di attività commerciali e mercatali - continuano i firmatari della lettera - Immaginiamo le necessità che gli uffici preposti potrebbero avere per la gestione dell’erogazione dei buoni spesa Covid-19. Raccogliamo la necessità di maggior comunicazione da parte dei nostri concittadini, ritenendo non sufficiente la sola comunicazione a mezzo sito istituzionale.

Rumors e notizie non verificabili, pertanto non tracciabili, creano più confusione e conseguentemente panico. Chiediamo chiarezza assoluta sulle condizioni, oramai precipitate, all’interno della Rsa Al Castello chiedendo un resoconto ufficiale e chiaro sulle condizioni delle persone ospitate e del personale operante. L’impennata del dato di contagi per il nostro comune non sposa assolutamente la curva di decrescita nazionale, e non c’è bisogno di grafici e studi delle curve per capire che oramai la stessa si sta avvicinando ad esser un focolaio - concludono le forze politiche cittadine - Chiediamo quindi d’istituire al più presto un tavolo con direzione Rsa, Unità di crisi e Asl affinché possano esser attuate tutte le misure necessarie».

Si susseguono gli allarmi sulla situazione alla Rsa Al Castello di strada Collegno 27. Domenica mattina diversi famigliari si sono presentati all’ingresso per avere notizie dei loro cari. L’ultima segnalazione arriva da Cristina Savio, che fa presente il caso di Cesare Cangini e di sua moglie Pina Scoditti, non autosufficiente, ricoverata all’interno della Rsa. «Sembra che già da alcuni giorni manchino le medicine, ora potrebbero essere stati abbandonati a un destino terribile mancando anche cibo e cure essenziali. Richiediamo un intervento per aiutare i malati immediatamente. È un appello accorato, la situazione non può essere taciuta e nascosta dietro quelle porte chiuse». Nei giorni scorsi l’Asl To3 aveva ricevuto specifico mandato dall’Unità di crisi regionale per monitorare la situazione degli ospiti della Rsa Al Castello. «I servizi sanitari sono costantemente in contatto con la Direzione sanitaria per vagliare le azioni intraprese a salvaguardia e tutela della salute dei pazienti ospiti della residenza».

Su Luna Nuova di martedì 21 aprile 2020

