Piossasco, un torneo di Fifa per aiutare Cri e famiglie in crisi

di STEFANO TONIOLO

Un’idea giovane e originale per aiutare la Croce rossa locale. A lanciarla è stato Fabio Clames, classe 1995, che ha pensato di creare un torneo di Fifa, un videogioco di calcio, per raccogliere donazioni per il comitato locale della Cri. Un modo semplice per rivolgersi anche a chi solitamente rimane fuori da queste iniziative. A fronte di una quota di iscrizione di 5 euro, sono già arrivate 23 adesioni. «Siamo partiti ieri (sabato ndr). È stata una cosa molto veloce - racconta Clames - L’idea è nata da me e poi l’ho sottoposta a Fulvio Lovera, perché lo conosco». Il consigliere comunale del Partito democratico dal canto suo ha fatto da tramite e ha aiutato a mettere in piedi l’iniziativa.

«C’è una fascia molto giovane che va dai 13-14 anni fino a 30 anni. Ci sono ragazzi di Piossasco, Cumiana e qualche amico fuori dal Piemonte - prosegue Clames - Sono contento, perché anche i genitori mi hanno ringraziato». Il torneo proseguirà fino al 25 aprile, data in cui si terrà la finale. Nel frattempo i partecipanti si sfideranno prima in una fase a gironi e poi in una fase successiva a eliminazione. «Ho diviso i partecipanti in gruppi WhatsApp ed essendoci 22 squadre si sfideranno le migliori dei gironi - dice - Abbiamo cercato di far fare più partite possibili». Clames non nasconde la soddisfazione: «Sono molto contento, perché l’idea ha attecchito bene ed è arrivata ai più piccoli - commenta - C’è sempre la finalità di aiutare nel piccolo chi sta aiutando e ci sta mettendo l’anima».

Il progetto, che ha già fruttato circa un centinaio di euro, è stato accolto di buon grado dal comitato locale Croce rossa e dall’amministrazione, che l’ha pubblicizzato sui propri canali istituzionali. «È un’ottima iniziativa. Ogni idea di raccolta fondi è ben accetta - commenta il presidente del comitato Enrico Tosco - Questa va a prendere una fascia d’età che normalmente non partecipa a consuete raccolte».

I fondi probabilmente serviranno ad acquistare generi alimentari da distribuire a persone in difficoltà economica, anche se le esigenze vengono valutate in base a come evolvono le necessità. «Da subito abbiamo pubblicato sui nostri social l’Iban per i dispositivi di protezione individuale. Man mano che si va avanti i fondi vengono redistribuiti. Adesso non servono più tanto i Dpi, quanto le derrate alimentari - afferma Tosco - A prescindere dai fondi statali dei buoni spesa c’è la situazione marginale che c’era già prima ed era servita dalle associazioni. Serviamo circa 20 pasti, 20 famiglie e 70 utenti a cui forniamo la busta della spesa».

Su Luna Nuova di martedì 21 aprile 2020

