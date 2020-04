Rivoli, c’è vita in centro: riapre il mercato di via Rombò

di EVA MONTI

Ripristinato il mercato del mercoledì in via Rombò, del quale era stata disposta la provvisoria sospensione. «Un mercato percepito come servizio essenziale per i cittadini rivolesi, soprattutto quelli del centro storico e gli anziani che vi abitano che se ne erano sentiti subito privati». A dirlo sono gli stessi ambulanti che l’altroieri, mercoledì 22 aprile, hanno potuto nuovamente allestire le bancarelle dei generi alimentari, seppure con le dovute restrizioni in merito a distanze e modalità di fruizione da parte degli acquirenti.

Opinione condivisa dalla stessa clientela che l’altro giorno si è messa fin dalle prime ore della mattina diligentemente in fila indiana per attendere il proprio turno ad essere servita. Il sindaco Andrea Tragaioli aveva infatti emanato un decreto, il numero 8 del 2020, per autorizzare l’immediata ripresa dell’attività del mercato del mercoledì, non ripristinato precedentemente assieme agli altri. Purtroppo l’attuale sede è “provvisoria” visto che da anni si dibatte sul suo spostamento o una migliore collocazione, fatto ora aggravato anche dal recente rischio di crollo di una delle vie di accesso all’area sopraelevata, quella detta appunto de “I Portici di via Rombò”.

Ovviamente la sua estensione è limitata non solo nella collocazione, ma anche nei generi, che devono attenersi, come per tutti gli altri mercati, alla vendita nel settore alimentare. Pochi i banchi del primo giorno di avvio, ma è prevista una turnazione, dal momento che anche l’area a disposizione è più piccola, per via dell’inagibilità della parte superiore, e che le distanze da tenere sono più grandi, per via del fatto che ci si deve attenere al “distanziamento sociale” previsto di vari decreti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Siamo riusciti a riaprire in tutta sicurezza anche il mercato del mercoledì nel centro della nostra città, anche se dimezzato nel numero di banchi , chiuso con transenne e con gli ingressi contingentati - afferma l’assessore al commercio Paolo Dabbene - l’avvio ha funzionato grazie al prezioso contribuito della polizia municipale e degli stessi ambulanti».

Gli stessi cittadini, utenti di quel mercato, hanno capito la necessità di attenersi alle norme previste, ben contenti di ritrovare un punto di acquisto cui sono affezionati. «Ricordo che rimane però viva la raccomandazione ad uscire il meno possibile e recarsi ai mercati solo se necessario e soprattutto cercando di diminuire la permanenza», aggiunge Dabbene. Determinante l’azione di sorveglianza dello svolgimento del mercato con la messa in atto di misure di regolazione dell’afflusso e dello stazionamento delle persone per impedire assembramenti. «Siamo tutti muniti di mascherine e stiamo alle dovute distanze - afferma Carlo Zorzi - credo che la gente abbia ben compreso la necessità di contribuire con diligenza a contrastare il contagio». Dello stesso parere Maria Amprimo, presidente onorario della Pro loco, che dichiara di limitare le uscite alla stretta necessità. Contenti gli ambulanti, che pur se costretti a turnare e con molte restrizioni, sono tornati a vendere. «Non è solo un problema economico - affermano - noi sappiamo di dare un servizio che i clienti e i cittadini apprezzano».

su Luna Nuova di venerdì 24 aprile 2020