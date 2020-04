Avigliana, Ilmed gestisce i materiali sensibili per la lotta al virus

di TIZIANO PICCO

Una battaglia speciale contro il coronavirus, quella che si combatte in via Mareschi. Infatti la Ilmed Logistics ha comunicato nei giorni scorsi di aver avuto in affidamento il delicato compito del magazzinaggio e della gestione logistico/distributiva dei prodotti della EliTechGroup, un’azienda multinazionale che ha il proprio centro molecolare a Torino e sedi in tutto il mondo. Alcuni prodotti della EliTechGroup sono oggi fondamentali nella lotta contro il virus, specie i reagenti di biologia molecolare utilizzati per identificare i patogeni potenzialmente presenti nei campioni del paziente e i kit per i test diagnostici.

La Ilmed Logistics contribuisce oggi a pieno ritmo nella gestione logistica e nella distribuzione dei prodotti della EliTechGroup in Italia e in Europa. «Mai come oggi ci si rende conto dell’importanza della logistica nella soluzione di molti problemi gestionali - fanno sapere dall’azienda - Logistica, questo concetto semisconosciuto alla maggior parte degli italiani, è quella branchia di attività organizzativa e strategica che consente di governare i flussi di materiali, di informazioni e di beni dai fornitori fino alla consegna del prodotto finito al cliente ed eventuali problematiche di post-vendita».

L’organizzazione dei flussi, dei trasporti, del magazzinaggio e della distribuzione richiedono sempre più grande professionalità ed esperienza. La complessità dei mercati e la globalizzazione oggi esistente necessitano la capacità gestionale di persone che nulla trascurano già fin dal momento progettuale e sanno poi prevedere ed attuare piani alternativi qualora per qualsivoglia ragione il piano inizialmente previsto salti. «Mai come oggi, anzi solo oggi, appare in tutta la sua tragica evidenza la conseguenza, in questo settore, di un dilettantismo allo sbaraglio. Il ritardo delle mascherine, il mancato arrivo dei dispositivi di sicurezza, dei reagenti, eccetera, hanno causato purtroppo centinaia o migliaia di morti».

In questo delicato compito la Ilmed Logistics rappresenta un’eccellenza mondiale di professionalità, con una esperienza del settore che non si può improvvisare. Proprio quest’anno, Ilmed vanta infatti il traguardo di ben 50 anni di ininterrotta attività. È infatti da un lontano piccolo nucleo artigianale della Segheria Panicco di corso Laghi nella Avigliana degli anni Cinquanta-Sessanta che nasce la Ilmed di oggi. «Sono oltre cinquant’anni di esperienza, di serietà e impegno che consentono oggi alla Ilmed Logistics di essere un partner puntuale e attendibile in una circostanza che speravamo tutti di non dover affrontare mai e che speriamo passi quanto prima».

