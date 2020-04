Grugliasco, picchettaggio degli ambulanti Caat

di PAOLO PACCÒ

Non è piaciuto agli ambulanti il cambio di orario del Caat che aveva deciso di posticipare l’accesso alle 3.30, riducendo il tempo solitamente garantito ai lavoratori. Ieri all’alba, alcuni camion sono stati messi di traverso all’ingresso per impedire l’accesso all’interno e poco dopo è iniziata la protesta. Carabinieri e polizia hanno monitorato la situazione che non ha creato particolari problemi di ordine pubblico. Di fronte alla minaccia di continuare la protesta ad oltranza, la direzione del centro ha quindi deciso di ripristinare il vecchio orario.

Per il direttore del Gianluca Cornelio Meglio l’accesso posticipato per la categoria degli acquirenti e lo slittamento della chiusura delle contrattazioni alle 11 sarebbe stato un provvedimento temporaneo ed emergenziale volto a favorire una più netta separazione dei flussi dei conferenti merce rispetto alla fascia oraria 1,30-4,30, in cui si sovrapponevano a quelli degli acquirenti, incrementando i rischi di assembramento. Il provvedimento era stato adottato a seguito di un’istruttoria tecnica che aveva coinvolto tutte le categorie che operano all'interno del Caat. Decisione presa per meglio tutelare tutte le categorie che fruiscono del centro. Ma ieri mattina la manifestazione da parte degli ambulanti degenerata nel blocco del centro agroalimentare ha comportato l’interruzione di un servizio di interesse generale.

«Grazie alla presenza delle forze dell’ordine e della Digos abbiamo evitato il trascendere ulteriore dei comportamenti, non è stato tuttavia possibile ripristinare il normale funzionamento del centro», dicono dalla direzione. Nonostante i tentativi di mediazione, i manifestanti hanno reclamato il ripristino degli orari originari minacciando di proseguire ad oltranza la protesta inscenata ieri mattina. Alla direzione, anche in considerazione del periodo, non è rimasto altro da fare che ripristinare il precedente orario di contrattazione. «Esprimiamo il rammarico per la mancata comprensione delle finalità del provvedimento che muoveva dall’esigenza di tutelare al meglio l’utenza del centro». Sempre ieri mattina poi, verso le 6,30 un addetto di 22 anni è rimasto leggermente ferito nel ribaltamento del muletto che stava guidando. La prontezza di riflessi gli ha permesso di non essere travolto in pieno. Aiutato immediatamente dai colleghi, e stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli per controlli di rito.

Su Luna Nuova di martedì 28 aprile 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!