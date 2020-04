Rivoli: il video della Adduce fa il giro del web, gli antifascisti insorgono

di STEFANO TONIOLO

Prima un video su Facebook, poi la polemica. A scatenare il dibattito è stata il vicesindaco, Laura Adduce, con un video su Facebook in cui ha polemizzato con i cittadini rivolesi che sono usciti sul balcone a intonare “Bella ciao”, canto che negli anni è diventato simbolo della resistenza partigiana. «Ma lo sapete che “Bella ciao” non è l’inno d’Italia. Orecchiabile, ha il fatto suo. È una canzoncina. Quindi avete scoperto che non è solo la colonna sonora de “La casa di carta”: già questo è un traguardo molto importante», afferma. Poi è arrivata la frase che le ha fatto fare il giro degli organi di stampa e del web, tanto da far finire “Rivoli” in tendenza su Twitter per qualche ora. La Adduce infatti ha detto di aver scoperto dei bravi cantanti, ma che le era “andato di traverso” ciò che aveva mangiato.

Però, come capita spesso, gli eccessi in politica, siano di destra o di sinistra, seguono lo schema di Propp: cambiano i personaggi, ma gli schemi narrativi sono gli stessi. Così il video è stato rimosso e nel pomeriggio di domenica è arrivata la sua replica con un post su Facebook. Non certo un’ammissione di colpa. Infatti la Adduce ha affermato che il video è stato “duramente strumentalizzato” e ha ribadito di ripudiare le dittature del passato e del presente e ha replicato agli insulti, talvolta sessisti, che le sono arrivati da quando è “esploso” il caso. Poi ha ribadito la strumentalizzazione della canzone da parte della sinistra. «Temo di essere stata fraintesa», ha scritto.

Intanto da più parti hanno chiesto a gran voce le sue dimissioni e una presa di posizione netta da parte del sindaco, Andrea Tragaioli, che al momento non è ancora arrivata. A chiedere provvedimenti sono stati tanto il Partito Democratico, quanto il Movimento 5 Stelle, attraverso le consigliere regionali Sarah Disabato e Francesca Frediani. Dimissioni invocate anche dalla deputata torinese del Pd, Francesca Bonomo, e da una petizione online su Change.org (più di 6mila firme), che ha iniziato a circolare già domenica pomeriggio. Ieri infine è partita una missiva al primo cittadino da parte dei cittadini che avevano sottoscritto qualche mese fa la petizione per chiedere la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Una richiesta univoca: essere rappresentati da chi persegue i valori della democrazia e dell’antifascismo.

È una richiesta corale di dimissioni e presa di distanze quella che arriva dal mondo politico e della società civile. Sono in tanti a non aver digerito il video del vicesindaco, Laura Adduce, a proposito di chi cantava “Bella ciao” sul proprio balcone di casa. Indignazione che ha portato anche 100 cittadini rivolesi a ritrovarsi a distanza a cantare tutti insieme la canzone simbolo della resistenza partigiana. “Valsusa Filmfest” dal canto suo aveva già proposto una raccolta di video amatoriali con canti e composizioni musicali di “Bella ciao” che raccontino il periodo di quarantena e in particolare la giornata del 25 aprile. Dopo il video dell’Adduce hanno deciso di inviargliene una copia, a raccolta terminata.

Una presa di posizione netta è arrivata anche dal panorama scolastico cittadino e non. «Nei modi e nei contenuti espressi, ha dimostrato poca conoscenza del contesto storico e poco rispetto per il ruolo istituzionale da lei ricoperto», hanno fatto sapere gli insegnanti di filosofia, storia ed educazione alla cittadinanza del liceo “Darwin” di Rivoli e “Vito Scafidi” di Sangano.

Netta la posizione della dirigente scolastica del Darwin: «In qualità di dirigente scolastico, ma ancor prima come insegnante ed educatrice, non riesco ad accettare che i valori di libertà, di resistenza, di coesione sociale possano essere ridicolizzati e banalizzati in questa maniera, inopportuna e di cattivo gusto - ha detto Elena Sorrisio in una missiva al primo cittadino, Andrea Tragaioli - Gentile sindaco, non sono a chiederle dimissioni, confido nella sua capacità di valutare e discernere ciò che è opportuno da ciò che non lo è. La nostra scuola merita di più».

Una presa di distanze è arrivata anche dall’associazione “Rivolididonne”, ma c’è chi anche ha chiesto al sindaco di valutare le dimissioni. A chiederlo i gruppi cittadini dell’Anpi, di Legambiente, del movimento Fridays For Future, di Libera, della Spi-Cgil, della Uil- pensionati, della Cisl-Fnp, di +Europa, del Pd, del Movimento 5 Stelle, di Sinistra popolare e di “Europa verde”, oltre all’associazione “RivoliAmo”, “Assopace Rivoli”, al gruppo Uisp Vallesusa, all’associazione “Metro Rivoli”, “Rivoli Città Attiva”, “Cambiamo Rivoli”, Loredana Lamanna (Rifondazione comunista Rivoli) e la consigliera comunale del gruppo misto, Piera Croce.

su Luna Nuova di martedì 28 aprile 2020