Alpignano, salvata da un’embolia fantasma

di PAOLO PACCÒ

«Probabilmente devo la vita ad una giovane dottoressa specializzanda inviata all’ospedale di Rivoli in seguito all’emergenza coronavirus». Sì perché la storia di Muriel Crepaldi, 34 anni, consulente assicurativo, non ha nulla a che fare con il Covid-19. E proprio per questo la diagnosi effettiva di embolia polmonare, rischiava di passare inosservata. Tutto inizia il 9 marzo con un passaggio alla tenda triage dell’ospedale di Rivoli. «Mi consigliarono l’isolamento preventivo visto che avevo tosse secca». Ma il malessere aumenta e l’11 marzo Muriel torna in tenda a Rivoli dove, visti i sintomi, procedono con esami del sangue e raggi al torace.

Il tampone Covid-19 risulta negativo per cui le viene diagnosticata una bronchite, curata con cortisone. I sintomi persistono e aumentano febbre di notte, tosse e disfonia, dissenteria, mal di testa, debolezza. «Il 19 marzo sono nuovamente in pronto soccorso a Rivoli dove mi prescrivono antibiotico per sei giorni e aerosol. Inizio a stare un po’ meglio - aggiunge - Dal 30 marzo, in accordo con il medico di base, decidiamo che sia meglio che rimanga in isolamento almeno altri 15 giorni. Nel contempo ho una ricaduta con gli stessi sintomi precedenti e si procede con altri sei giorni di antibiotico per bocca».

rriviamo così al 9 aprile quando Muriel sta un po’ meglio, ma resta in isolamento. «Con il medico valutiamo che dopo una settimana sarei potuta tornare a casa dalla mia famiglia». Ma tra il 20 ed il 21 aprile ricompaiono tutti i sintomi (tosse, disfonia, mancanza d’appetito, mal di gola, febbre alta, dissenteria). Il 22 il medico di base le prescrive una visita urgente dall’otorino. «Vado in ospedale, nella tenda controllano i parametri base (saturazione e febbre). Consegno alla dottoressa di turno tutta la documentazione delle precedenti visite effettuate in pronto soccorso. Visti i sintomi si procede con esami del sangue, saturazione, pressione e visita dell’otorino il quale diagnostica una laringite».

Nel frattempo c’è il cambio di turno dei medici. Muriel torna in pronto soccorso e incontra la dottoressa Federica Carbone, neo specializzanda in medicina d’urgenza, ora medico strutturato, chiamato dall’unità di crisi della Regione per il coronavirus. «Prende visione della documentazione e mi chiede come mi sento. Le spiego la mia storia negli ultimi 45 giorni. Le risposte non la convincono e vuole vederci chiaro per capire la motivazione del mio malessere. Decide di farmi l’esame del sangue dall’arteria venosa e poi la Tac al torace senza e con contrasto. Un esame che normalmente non si fa a pazienti giovani in quanto le radiazioni posso portare complicanze, ma la dottoressa vuole escludere la polmonite».

Quando arriva l’esito della Tac la dottoressa Carbone ha la conferma dei suoi sospetti: embolia polmonare nello specifico “tromboembolia acuta”. Nel contempo effettua varie ecografie per escludere la presenza di eventuali trombi. Chiama subito il cardiologo di turno e insieme decidono terapia anticoagulante. «Nei giorni successivi resto in osservazione in degenza in attesa dell’esame tampone che lo scorso 25 aprile da esito negativo e domenica 30 posso tornare a casa - conclude - Ringrazio tutto lo staff del ospedale di Rivoli per il lavoro che stanno svolgendo per tutti i pazienti e ringrazio con tutto il cuore colei che si è presa a cuore il mio caso e mi ha letteralmente salvato la vita».

