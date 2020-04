Borgone, 300 mascherine per i bambini: via alla distribuzione

di MARCO GIAVELLI

Colorate e fantasiose, sono pronte anche le mascherine disegnate apposta per i bambini. Il Comune di Borgone le sta distribuendo a tutti i piccoli in età compresa tra 0 e 10 anni, nati entro il 2009: ne sono previste due taglie, una per la fascia 0-7, l’altra 7-10. La consegna è iniziata ieri e si concluderà oggi, giovedì 30 aprile, dalle 9 alle 17 presso il palazzo comunale di piazza Montabone: ieri è toccato ai cognomi dalla A alla L, oggi sarà la volta di quelli dalla M alla Z. Le mascherine sono state acquistate presso la ditta Areding di Avigliana «che nelle scorse settimane ci aveva fatto una proposta interessante - spiega il sindaco Diego Mele - non potendo però fare subito una variazione di bilancio, come amministrazione comunale avevamo ritenuto di rifiutare».

A dare il la all’operazione ci ha pensato allora un’ex consigliera comunale in veste di semplice cittadina, Carla Guidarini, volontaria della protezione civile, che con una donazione personale ha stimolato alcune associazioni, in particolare la Pro loco e l’Avis, e altri anonimi benefattori a fare altrettanto: «Si è aperta di fatto una gara di solidarietà che siamo stati ben felici di accogliere - prosegue il primo cittadino - Per facilitare l’erogazione delle donazioni, si è scelto di non aprire un conto corrente ad hoc, ma di destinare gli importi donati rispettando direttamente la volontà del benefattore». Per effettuare una donazione è possibile contattare l’amministrazione comunale all’indirizzo mail donazioni@borgonesusa.org oppure lasciare un messaggio sulla pagina facebook del Comune di Borgone, che nel frattempo ha da poco pubblicato sul suo sito Internet un apposito “albo dei benefattori”, in fase di aggiornamento man mano che arriveranno nuove donazioni. Per ogni donazione effettuata, saranno allegate le ricevute dei beni o dei servizi acquistati in favore delle persone in difficoltà.

Ecco allora che con i circa 700 euro raccolti tra privati cittadini e associazioni è stato possibile acquistare 300 mascherine lavabili riservate ai più piccoli, consentendo di coprire interamente il fabbisogno dei bambini fino a 10 anni residenti a Borgone, un po’ meno di 200. «Per ora l’iniziativa è riservata ai soli residenti - precisa Mele - ma poiché ne abbiamo in eccedenza, è possibile che più avanti potremo consegnarne una anche ai bambini non residenti che frequentano le scuole di Borgone: ormai stiamo già guardando a settembre, in modo da farci trovare pronti quando, speriamo, finalmente anche le scuole potranno riaprire». Parallelamente prende il via domani, venerdì 1° maggio, la consegna delle mascherine per adulti: anche in questo caso tutto è partito dall’iniziativa di un cittadino, Bruno Faure, che ha deciso di donare mille mascherine al Comune. A sua volta l’amministrazione si è unita stanziando i circa 2mila euro necessari per acquistarne altre 2mila, prodotte in entrambi i casi dalla ditta Editur Promotion di Salbertrand: il totale disponibile sale così a quota 3mila, coprendo ampiamente gli oltre 2mila 200 residenti.

La distribuzione si svolgerà domani in piazza Montabone e sabato 2 maggio a San Valeriano presso la sede della protezione civile, sempre dalle 8,30 alle 13,30: gli adulti saranno suddivisi per iniziale del cognome (le famiglie con figli, per ridurre al minimo gli spostamenti, possono ritirarle già durante la consegna di quelle per i bambini). Non è permessa la delega ad altri per il ritiro. Chi avesse la necessità di farsele recapitare a casa potrà scrivere all’indirizzo mail mascherine@borgonesusa.org. «Abbiamo scelto di non consegnarle casa per casa perché diverse famiglie ci hanno contattato dicendoci di essersi già attrezzate in queste settimane e di non averne quindi un’immediata necessità, fermo restando che tutti i cittadini hanno la possibilità di venirla a ritirare - conclude il sindaco - Con questa ulteriore fornitura confidiamo di avere in magazzino una quantità sufficiente di mascherine per coprire anche il fabbisogno dei prossimi mesi. Voglio ringraziare pubblicamente i vigili del fuoco volontari per la grossa mano che ci stanno dando non solo nella distribuzione delle mascherine ai residenti, ma anche nella sanificazione dei vari luoghi pubblici e nella sorveglianza presso il mercato».

su Luna Nuova di giovedì 30 aprile 2020