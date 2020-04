Martinetti, i primi 70 anni del monumento ai caduti sul lavoro

Primo maggio ai Martinetti: dopo 70 anni si ferma la cerimonia con la folla. Non si ferma di certo il ricordo. Anzi quest’anno l’emergenza Covid-19 blocca una cerimonia che poteva anche diventare molto grande. «Ai Martinetti il 1° maggio del 1950 veniva inaugurato il monumento a ricordo delle vittime del lavoro. Uno dei primi in assoluto non solo in valle e non solo in Piemonte - spiega il sindaco Danilo Bar - Quest’anno ricorre il 70° anniversario di questa inaugurazione. E volevamo che fosse una festa grande, come lo fu quella del 1950 quando attorno al monumento si radunò una folla incredibile e si inaugurò anche la nuova bandiera della “Cooperativa operai e contadini”. Pertanto avevamo avanzato un azzardo, una di quelle richieste che possono sembrare folli, ma che la dicono lunga su quello che è per la nostra comunità quel monumento. Avevamo invitato a presenziare come oratore ufficiale nient’altro che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sulle prime è stata un’idea balenata in sede di consiglio comunale con il consigliere Giorgio Griffa, poi la decisione di provare a percorrere le strade per far arrivare l’invito alla massima carica del nostro Stato. Quando era ora di arrivare alla formalizzazione del tutto, ecco che è arrivata l’emergenza Coronavirus con tutto il dramma che si è portata dietro. E ovviamente la nostra idea è caduta lì, ma è stato bello averci pensato e anche un po’ sognato di avere tra noi il Capo dello Stato a rendere omaggio ai nostri caduti sul lavoro. Se ce ne sarà l’occasione ci riproveremo convinti di essere nel giusto nel farlo».

Quella di domani sarà invece una cerimonia molto intima, come lo è stato per il 25 aprile. Davanti al monumento ai caduti ci saranno solamente il sindaco Danilo Bar che terrà la sua orazione, il parroco don Antonello Taccori che benedirà il monumento e Massimo Borgis della Società filarmonica “Concordia” che suonerà il silenzio per tutti i caduti sul lavoro. Non ci saranno le bandiere, non ci saranno i parenti delle vittime, non ci sarà la banda al completo, non ci sarà il corteo verso il Cral per il rituale brindisi. Ma idealmente ci saranno i promotori di quel monumento, il padrino e la madrina, ci saranno coloro che già nel 1903 con Virgilio Bellone fondarono la lega degli scalpellini che l’anno successivo sfilò per il paese, astenendosi dal lavoro. Ci saranno coloro che dopo la Seconda Guerra Mondiale ripresero subito il 1° maggio messo al bando dal regime fascista, e festeggiarono a Vignabela alle porte del paese.