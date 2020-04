Orbassano, la materna Don Giordano entra nella rete

di STEFANO TONIOLO

Tutorial, lezioni e visite virtuali nei musei. Sono solo alcune delle tante iniziative organizzate dalla scuola materna Don Giordano. «Abbiamo fatto fin dall’inizio diversi tutorial, generalmente tematici. Tutto ciò che veniva proposto atteneva a quel tema», spiega la coordinatrice della scuola Daniela Rinaldi. Per i bambini in questo periodo il lockdown può essere particolarmente faticoso, chiusi in casa e con pochi spazi per la socialità. Così le nove maestre e la coordinatrice hanno iniziato a proporre una serie di iniziative per intrattenerli durante questi due mesi di quarantena forzata. Gli insegnanti da parte loro operano su WhatsApp, Zoom e il sito della scuola, dove vengono caricati regolarmente diversi contenuti. Viene data anche una attenzione particolare ai bambini con bisogni educativi speciali, con cui le insegnanti di sostegno si tengono in contatto attraverso delle videochiamate. Venerdì 24 aprile li hanno anche portati virtualmente alla Reggia di Venaria. Una gita in tutto e per tutto, nonostante la distanza.

«Abbiamo detto loro di portarsi lo zaino e poi abbiamo privilegiato la parte esterna della Reggia - racconta - Abbiamo fatto merenda tutti insieme e poi abbiamo raccontato la storia di un principe che scopre l’uso della fantasia, quando conosce un bambino». Buono il feedback di bambini e genitori: «Abbiamo sperimentato il contatto vis a vis con la classe. C’è stata una reazione molto positiva da parte dei bambini - afferma Daniela Rinaldi - I genitori hanno risposto positivamente e sono sufficientemente contenti. Non sono certa che l’iniziativa piaccia a tutti, ma alla gita hanno risposto 74 famiglie». Le attività però non si fermano qua: «Volevamo portarli alla mostra su Frida Kahlo, allora abbiamo fatto un lavoro sulla conoscenza dell’artista», dice.

Sabato invece è il momento del tutorial in cucina, in cui le maestre appassionate di cucina preparano i piatti preferiti dei bambini. Da questa settimana ritorneranno anche alla normale progettazione didattica, che prosegue nonostante l’emergenza sanitaria. Infatti durante la settimana vengono svolte regolarmente le attività della “scuolina”, per preparare i bambini che stanno per lasciare la scuola materna al primo anno di scuola primaria. Daniela Rinaldi da parte sua ha messo a disposizione la sua esperienza e la sua conoscenza come psicoterapeuta per aiutare, su segnalazione delle famiglie, i bambini in difficoltà a causa del lockdown. «Cerchiamo di sostenere le famiglie e i bambini che sono lasciati a sé - commenta - Il disagio è importante e ho pensato di dare un supporto di altro genere».

