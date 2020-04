Rivoli, la "spesa sospesa" per chi arranca

di STEFANO TONIOLO

Dall’idea del “caffè sospeso” arriva “Spesa sospesa Rivoli”. Così come avviene per il banco alimentare, il progetto dà la possibilità ai cittadini di donare alimenti e beni di prima necessità ai più bisognosi in questa fase di emergenza Covid-19, come attività solidale urbana e sociale nel territorio di Rivoli al fine di realizzare un programma di autosostentamento rivolto a tutta la cittadinanza più in difficoltà. Il progetto vuole promuovere la dignità delle famiglie che vivono momenti di difficoltà, cercando di sostenerle nei beni di prima necessità. Gli esercizi commerciali e gli ipermercati che aderiranno all’iniziativa, dovranno predisporre un luogo dove raccogliere gli alimenti e beni donati che verranno poi ritirati dagli alpini di Rivoli. L’Associazione nazionale alpini dal canto suo si farà carico di portare i beni raccolti in un magazzino del Comune, dove le varie associazioni di volontariato del territorio li potranno ritirare e distribuire.

Il servizio verrà svolto con un automezzo di proprietà del gruppo alpini senza nessun onere per il Comune, per i commercianti e le associazioni di volontariato. «In questo momento difficile e di grande necessità abbiamo pensato ad un ulteriore servizio per i cittadini. La “Spesa sospesa” sarà un dono da parte di chi vorrà aderire per tutte le persone che in questo momento si trovano in difficoltà - spiga l’assessore all’associazionismo, Alessandra Dorigo - La comunità rivolese in questi giorni ha già dimostrato di avere un grande cuore con raccolte fondi per le associazioni di volontariato e per il nostro ospedale. Oggi diamo un’altra possibilità di donare. In tutte le attività commerciali aderenti all’iniziativa si potrà comprare qualcosa in più e lasciarlo all’interno del negozio/supermercato in una zona dedicata». La spesa verrà ritirata dagli alpini e consegnata alle associazioni di volontariato del territorio rivolese che aiutano le persone in difficoltà. Per l’adesione gli esercizi commerciali e i commercianti interessati possono scrivere mail a: commercio@comune.rivoli.to.it.

su Luna Nuova di giovedì 30 aprile 2020