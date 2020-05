A lezione di pasticceria con la media Giuliano di Susa

Le lezioni online, pur necessarie, non possono sostituire in toto il confronto frontale e il contatto umano che sono alla base dell'insegnamento a qualsiasi livello. In periodo di emergenza in ogni caso è il massimo che si può fare. Però ci sono lezioni che più di altre possono restituire un po' di quell'empatia insegnante-alunno per qualche ora. È il caso della scuola media Bartolomeo Giuliano di Susa, che tra i tanti messi a disposizione dei suoi allievi questa settimana ha proposto un corso un po' particolare, fuori dai canoni tradizionali, ma risultato molto gradito dai ragazzi e anche dalle loro famiglie. Niente Dante e Pitagora per una volta, semplicemente un cornetto. Fumante, croccante: una delle cose, insieme al caffè al bar, che ci sono mancate di più in questo periodo di lockdown. A proporlo, su base volontaria, le due insegnanti di sostegno Luisa Morganti e Federica Turco. Dall'altra parte del video ben 79 ragazzi, che da soli o con l'aiuto dei propri genitori, si sono collegati alle due e mezza del pomeriggio ed hanno iniziato a seguire le istruzioni per impastare. Un'ora di pausa per lasciare riposare la pasta e poi nuova connessione per completare l'opera, dare la forma ai cornetti a cuocerli in forno. In tempo per una merenda mai così assaporata con gusto.

Su Luna Nuova di martedì 5 maggio 2020