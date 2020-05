Collegno, uccide a coltellate il padre violento

Ha accoltellato a morte il padre per difendere la madre vittima delle sue continue angherie. La tragedia famigliare si è consumata nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana in un’abitazione di via De Amicis a borgata Paradiso. Alex Pompa, 18 anni, studente incensurato, ha ucciso il padre convivente Giuseppe, 52 anni, operaio alla Dana (ex Oerlikon-Graziano di Cascine Vica), incensurato. È stato lo stesso ragazzo, intorno alle 23, a chiamare il 112 assumendosi fin da subito la responsabilità dell’omicidio. Ha raccontato una storia fatta di anni di litigi e sofferenze, con un padre geloso e violento che seguiva la madre ovunque. Anche la sera...

su Luna Nuova di martedì 5 maggio 2020