Rivoli: Laura Adduce chiede scusa e rimette le deleghe

Un compromesso per alcuni, non abbastanza per altri. L’epilogo della vicenda del video su “Bella ciao” della vicesindaca, Laura Adduce, è arrivato giovedì. Subito erano state chieste a gran voce le sue dimissioni, non solo dai partiti d’opposizione, ma anche da buona parte del mondo culturale cittadino. Un appello corroborato da una petizione su Change.org che in pochi giorni ha raccolto 10mila sottoscrizioni. La maggioranza dal canto suo durante la seduta del consiglio comunale ha rimandato la discussione, dal momento che non si era tenuto ancora alcun confronto interno. Così giovedì sera, dopo una riunione fiume, è arrivato il verdetto: niente dimissioni. Infatti la vicesindaca continua a mantenere la carica, ma ha rimesso le deleghe all’istruzione e alla cultura nelle mani del sindaco, Andrea Tragaioli, che proprio nei giorni precedenti aveva chiesto “un gesto di maturità politica” da parte sua. Il giorno successivo sono arrivate anche le scuse da parte...

su Luna Nuova di martedì 5 maggio 2020