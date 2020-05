Sangano, alla Rsa sorveglianza senza allarme

di DANIELE FENOGLIO

Nessun focolaio di coronavirus alla Rsa Aldo Maritano, ciò nonostante la struttura viene tenuta prudentemente sotto osservazione, dopo che la scorsa settimana a seguito del decesso in ospedale di un suo ospite risultato poi positivo, sono stati fatti tamponi a tappeto a degenti e personale, cento test, 29 dei quali risultati positivi al Sars-Cov 2.

Venerdì scorso una task-force appositamente dedicata dell’Asl To3 guidata dal direttore del distretto sanitario val Susa Sangone Mauro Occhi ha fatto un sopralluogo alla Aldo Maritano, presenti anche il direttore sanitario della Rsa Mattia Bergalla e il sindaco Andrea Merletti. A seguito delle verifiche del caso, è stato redatto un rapporto in cui si legge che «l’accesso alla struttura è impedito a far data dal 24 febbraio e correte appaiono le misure di pre triage all’ingresso. Agli operatori risulta che siano stati messi a disposizione i necessari messaggi informativi e formativi. Ai gruppi famigliari vengono consegnate regolarmente le informazioni di rilievo a carico dei congiunti (ove possibile tramite supporto audio visivo)»

«Al momento tutti i 51 ospiti presenti nonché gli operatori, risultano essere stati sottoposti a tampone faringeo, con esito consegnato al direttore di struttura in data 30 aprile 2020: dieci ospiti risultano negativi. Degli ospiti risultati positivi sei risultano affetti da sintomatologia lieve ed uno solo febbrile - prosegue il documento - Il direttore di struttura ha separato appropriatamente gli ospiti a seconda della loro condizione e in applicazione rigorosa delle direttive vigenti in tema di isolamento dei soggetti positivi. Correte risultato le misure di sanificazione delle superfici e la separazione dei percorsi».

«I medici di struttura seguono gli ospiti per le necessità ordinarie (inclusa la prescrizione di farmaci e di prestazioni diagnostiche) mentre la visita in struttura ai soggetti positivi avviene in base alle richieste inoltrate alle unità speciali di comunità assistenziale (Usca) - aggiungono dalla task-force dell’Asl - Gli operatori posti in quarantena per riscontro positivo al tampone faringeo attendono il riscontro della doppia negatività per il rientro in servizio; le assenze risultano adeguatamente vicariate sia dal rientro in servizio di alcuni di questi sia dall’immissione in servizio di nuovi operatori; soddisfacente appare la disponibilità dei dispositivi di protezione; è stato predisposto quanto è necessario per fornire le prestazioni specialistiche o diagnostiche che si rendessero necessarie». La visita di venerdì segue quella svolta il 24 aprile scorso. Dall’Asl fanno sapere che la struttura continuerà ad essere monitorata e che all’occorrenza l’Asl stessa prenderà i provvedimenti che si rendessero necessari.

