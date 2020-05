Arrivato il primo carico di solidarietà della Diocesi al carcere delle Vallette

di CLAUDIO ROVERE

Il primo carico è partito l'altro giorno a bordo di un furgoncino della Polizia penitenziaria. Destinazione casa di detenzione Lorusso e Cutugno, il carcere delle Vallette, particolarmente sotto pressione in questo periodo di emergenza Covid-19. Un carico di generi di vestiario e di cura della persona, raccolti nella Diocesi di Susa su iniziativa del parroco di Villarfocchiardo e S.Giorio don Antonello Taccori. «Vorrei ringraziare tutti coloro che si sono spesi in questo progetto di solidarietà - afferma don Antonello Taccori - Caritas Diocesana, Caritas e Parrocchie di Villarfocchiardo, S.Ambrogio e Bardonecchia, l'Azione cattolica e l'Agesci, le famiglie di Santa Chiara, gli amici delle borgate Bert e Montecomposto e tantissime persone che hanno generosamente contribuito con soldi e prodotti». «A nome del direttore dell'istituto, Massimo Minervini, vogliamo sinceramente ringraziarvi per la raccolta di vestiario e di prodotti per l'igiene personale a favore delle persone detenute più indigenti - la risposta dei cappellani dell'istituto, Guido Bolgiani e Silvio Grosso - Avendo ricevuto nei giorni scorsi il frutto della vostra raccolta, constatiamo la vostra grande sensibilità e generosità nel rispondere ad un bisogno che è sempre molto vivo all'interno del nostro penitenziario, ma che in questo periodo di emergenza sanitaria si è fatto ancora più impellente, Siamo tutti consapevoli che “i poveri li avete sempre con voi” (Matteo 26,11), ma in carcere questa affermazione di Gesù si impone con particolare evidenza. La vostra risposta al nostro appello, perciò, si qualifica come un servizio di utilità essenziale a persone tra le più svantaggiate della nostra società. Anche a nome loro vi ringraziamo nuovamente per il vostro sostegno e la vostra generosità».

Su Luna Nuova di venerdì 8 maggio 2020