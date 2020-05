Carmen, la nuova volontaria che si occuperà di anziani

Da fine aprile per il Comune di Villarfocchiardo, come in quelli di Condove e Caprie, ha preso il via il progetto “Memorie della valle” nel settore assistenza anziani, di cui a Villar si occuperà la volontaria di servizio civile Carmen Loccisano. La ragazza ha 25 anni, abita a Villarfocchiardo, ha frequentato l’istituto alberghiero di Torino e per il progetto è stata selezionata tramite concorso pubblico della Città Metropolitana di Torino. Sarà guidata dall’operatrice locale di progetto, Marilena Malavolta, che a Villar, a titolo volontario, ha svolto questo ruolo nelle varie esperienze di servizio civile sviluppatesi in questi ultimi anni nel settore assistenza anziani. Il servizio civile è un’opportunità che lo Stato mette a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni per dedicare un anno a favore di un impegno solidale e per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro paese.

Il progetto “Memorie della valle” è rivolto alla popolazione di età superiore ai 65 anni di Villarfocchiardo - e di alcuni altri paesi vicini - ed ha principalmente due obiettivi: il miglioramento e l’incremento, per quanto possibile a causa dell’emergenza Covid-19, dei servizi socio-assistenziali offerti sul territorio dal Comune, dalle associazioni del territorio e dalla parrocchia, attraverso la collaborazione della volontaria nelle varie attività, come compagnia e ascolto, aiuto per informazioni, reperimento di beni e fruizione di servizi; la continuazione della raccolta di testimonianze storiche riguardanti il paese e le sue tradizioni. La contingenza del Covid-19 ha comportato un ripensamento del progetto in funzione delle specifiche esigenze determinatesi ed in particolare molte attività verranno portate avanti tramite contatti telefonici o similari. Nelle settimane a venire i cittadini avranno l’opportunità di conoscerla direttamente nel corso dello svolgimento del progetto.