Condove, i figli della Monce pronti alla prima: si spera nell’estate

Condove era la Monce e la Monce era Condove. Chi ha vissuto quell’epoca sa bene che non è un semplice modo dire. Se Condove si presenta come oggi la conosciamo, è perché le ex Officine Moncenisio l’hanno fatta crescere così. Un ritratto che emerge bene dal docufilm “Noi siamo i figli della Monce-Storia e storie di una fabbrica-paese del Novecento”, prodotto dal Valsusa Filmfest per la regia di Luigi Cantore: un’ora e 20 minuti che intervallano qualche immagine d’epoca, alcuni spezzoni recitati nei luoghi-simbolo legati alla storia della Monce, ancor ben presenti nella Condove di oggi, e una quarantina di testimonianze da parte di condovesi e non, sia di coloro che hanno vissuto quegli anni “in presa diretta”, sia di quanti, più giovani, ne hanno vissuto i riflessi. Non è la storia delle ex Officine Moncenisio: come dice il titolo, è la storia dei suoi figli. La storia di come la Monce...

su Luna Nuova di venerdì 8 maggio 2020