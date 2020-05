Contagi, la cintura inverte la rotta: curva in discesa

La curva ha finalmente iniziato una robusta discesa e c’è da sperare che la strada imboccata sia senza ritorno. Se la valle di Susa aveva già invertito la rotta la scorsa settimana, e ora consolida vistosamente il trend, è dalla cintura, sin qui il territorio più sofferente, che arrivano le notizie più confortanti: mentre i dati di otto giorni fa avevano fatto registrare un palpabile minor aumento di casi che faceva ben sperare, ora sia nella zona ovest, sia nell’area sud i contagi da Coronavirus sono finalmente in diminuzione, anche consistente. Segno che un po’ ovunque i guariti crescono molto più dei nuovi infetti. A fare eccezione, come la scorsa settimana, resta solo la val Sangone, che fa registrare un aumento comunque inferiore. Il computo deriva dai dati disponibili sulla “mappa Covid” della Regione, che fotografa il numero di attualmente positivi e di deceduti al netto dei guariti. Va detto però che da questa settimana, a quanto pare, vengono sottratte anche le persone in via di guarigione, che non sono più...

su Luna Nuova di venerdì 8 maggio 2020