Eurovirus: un turismo di cultura nel viaggio che verrà

Andrea Dattoli e Tiziano Salerno sono due 35enni di Alpignano che nel 2014 hanno inventato il tour operator Arché Travel, aprendo un enorme portone d’ingresso sul Mediterraneo: bellezza dei luoghi e storie d’antichità abbinate con cura, tanto da vincere nel 2015 il Premio Turismo Cultura dell’Unesco. In questi giorni di tempo sospeso, di voli sospesi, di turismo sospeso, ma non di sospensione del sogno, lavorano a un capitolo mai letto prima nel grande libro del viaggio: il ritorno all’Italia e al Mediterraneo dopo la folle corsa verso l’esotico. «Forse stavamo correndo troppo - dice da Atene Andrea Dattoli - Ora è venuto il momento di andare sullo Chaberton, ai laghi di Avigliana, a scoprire l’Italia di casa nostra». Andrea vive ad Atene da cinque anni, con vista sul Partenone. Tiziano Salerno fa la spola con la capitale greca, dove ha sede Arché Travel. Ora è bloccato a Torino e, come Andrea, vede nel post-coronavirus la rivincita del corto raggio dopo le claustrofobie del lockdown...

su Luna Nuova di venerdì 8 maggio 2020