Grugliasco: aiuti per dehor, drive-in e ambulanti

Sostegno al commercio locale. L’amministrazione comunale ha approvato cinque provvedimenti per dare respiro a negozianti, bar, mercati, e più in generale a tutti i negozi di vicinato e medie strutture di vendita presenti sul territorio grugliaschese. Basterà mandare un’istanza in Comune compilando un modulo. La procedura per ottenere il contributo sarà molto snella, dopo verifica tecnica e amministrativa...

Su Luna Nuova di venerdì 8 maggio 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!