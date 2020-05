Quando le "Masche" diventano fashion: tre aziende valsusine uniscono le forze

Persino le Masche diventano fashion. Avete presente lo stereotipo della strega, figura a suo modo affascinante, sì, ma solitamente vecchia e brutta nell’aspetto fisico, di nero vestita e assimilabile al colore delle tenebre? Bene, nulla di tutto ciò. Le Masche ai tempi del Coronavirus sono di ben altra pasta: colorate, fantasiose e di tendenza, rigorosamente made in Piemonte, come vuole l’antica leggenda, e made in valle di Susa. Nasce infatti da tre aziende valsusine l’idea di unire le forze per realizzare delle “Masche”, nel senso di mascherine, che possano dare un tocco di brio e di vivacità a questo momento storico così difficile. Tanto più adesso che, con la fine del lockdown e il ritorno ad una parziale libertà di movimento, le mascherine diventeranno...

su Luna Nuova di venerdì 8 maggio 2020