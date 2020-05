Rivoli, flash-mob serale dei commercianti: «Ricordatevi di noi»

Sono stati oltre 70 i commercianti che hanno partecipato al flash-mob di lunedì sera. Ad organizzarlo l’associazione culturale “Rivoli experience”. «Le adesioni, con oltre 70 commercianti, sono state massicce da tutto il centro storico, considerando che molti abitavano fuori e non potevano arrivare - spiega la presidente dell’associazione, Maria Chiara Taverna - È stato trasversale, dal macellaio al parrucchiere che non ha ancora aperto». Dalle 21 alle 21,30 si sono accese le luci di diversi negozi di via Piol, corso Susa, piazza Martiri, piazza San Rocco e corso XXV Aprile. Fuori dai locali una sedia o uno sgabello con il logo della manifestazione. «Il flash mob è stato bello, perché i commercianti erano uniti nel chiedere un supporto alle istituzioni - commenta - Il Comune ci ha supportati e mi sembra giusto riconoscere che ci sono proprietari che hanno sospeso il canone dell’affitto». Un modo per sensibilizzare riguardo alle attuali difficoltà...

su Luna Nuova di venerdì 8 maggio 2020