Rosta, code più snelle con il semaforo made in Sirena

È griffato “Sirena”, Smart-Q il sistema acustico-luminoso per la gestione delle code all’ingresso dei negozi e dei supermercati; un vero e proprio semaforo per permettere ai commercianti di regolamentare l’accesso e a chi è in coda di capire quando è possibile l’ingresso nel locale. Un’idea tanto semplice quanto indispensabile per questa “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, in cui le parole d’ordine sono turni di ingresso, distanza di sicurezza e dispositivi di protezione. La storica azienda di corso Moncenisio che da oltre 46 anni produce sirene e lampeggianti nel settore industriale e automotive, dà lavoro a circa 130 dipendenti, vende oltre un milione di pezzi all’anno in 72 paesi in tutto il mondo, con un fatturato di 20 milioni di euro e un export pari al 50 per cento del totale. Ed in questi giorni lancia appunto un sistema acustico-luminoso autoalimentato...

su Luna Nuova di venerdì 8 maggio 2020