Si fa male nel rio Scaglione, escursionista salvato dai vigili del fuoco

Gita non molto fortunata per un escursionista che nel pomeriggio di ieri è caduto nell'impervio vallone del rio Scaglione, fra Mattie e Meana. Impossibilitato a muoversi, è però fortunatamente riuscito ad allertare i soccorsi con il cellulare, pur in una zona dalla rete piuttosto ondivaga, ed a guidarli sul posto. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Susa, i volontari di Borgone-S.Antonino, il nucleo Saf di Torino e l'elicottero, sui cui è stato issato lo sfortunato escursionista, poi condotto all'ospedale di Susa per gli accertamenti e le cure del caso.