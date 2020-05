Susa: Melissa Futura Sibille, l'eredità di Maicol

Melissa Futura Sibille è nata il 4 maggio. È una bella bambina di tre chili e 600 grammi, sta bene, come la mamma Valentina, e anche se non lo sa ancora da grande avrà una storia da raccontare. Bella e tragica allo stesso tempo, mettete voi i due aggettivi nell’ordine che preferite. La storia è quella di suo papà Maicol, avvocato, ex amministratore comunale a Susa, ex calciatore e pilastro della dirigenza del Venaus calcio, morto proprio due mesi fa, la sera del 5 marzo, mentre tornava a casa. In un incidente stradale sulla statale 25 a Bruzolo, all’altezza della Raicam: il conducente di un’altra auto, che viaggia in senso opposto, ha un malore, perde il controllo e il suo mezzo invade la corsia dove sta sopraggiungendo Maicol. L’impatto è tremendo e non lascia scampo ai due automobilisti: Michele Conia, 57enne di S.Antonino, muore sul colpo, Maicol dopo una...

Su Luna Nuova di venerdì 8 maggio 2020