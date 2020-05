Cesana: cede la staccionata, precipita bimba di 6 anni

Ha sbattuto violentemente la testa, ma per fortuna non è in pericolo di vita la bambina di sei anni che mercoledì 6 maggio è rimasta ferita nell’incidente avvenuto nel cortile del condominio di via Augusto Plancia 1, in una zona non distante dalla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. L’episodio si è verificato all’ora di pranzo, intorno alle 12,30: la piccola, residente a Cesana con la sua famiglia, stava giocando nel giardino del condominio, che si trova su un piano rialzato rispetto alla discesa che porta nei garage…

Su Luna Nuova di martedì 12 maggio 2020