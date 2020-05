Sono arrivati alla fine dei aprile i macchinari per realizzare le paratie del tunnel di via De Amicis ed i consolidamenti della galleria, mentre proseguono i lavori nelle stazioni “Certosa” e “Collegno Centro”. La ripresa dello scorso 16 aprile dopo quasi un mese di stop a seguito del Decreto della Regione per l’emergenza Covid-19...

Su Luna Nuova di martedì 12 maggio 2020

