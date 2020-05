Covid-19: le tante storture della "fase 1" viste dai sindaci

I sindaci, anche loro “in trincea” nella “fase 1” dell’emergenza Coronavirus, hanno potuto toccare con mano le tante carenze e storture del sistema sanitario piemontese, emerse anche in bassa valle nella fase acuta del contagio: dai pochi tamponi effettuati agli esiti comunicati in ritardo, dalle cattive condizioni in cui i medici di base si sono trovati a operare fino alla non corrispondenza dei contagi tra quelli segnalati ai sindaci sulla piattaforma messa a loro disposizione dalla Regione e i numeri nudi e crudi snocciolati dalla “mappa Covid” pubblicata sul sito Internet della Regione stessa. Tutte questioni che l’Unione montana Valle Susa metterà nero su bianco in una lettera che nei prossimi giorni il presidente Pacifico Banchieri invierà...

su Luna Nuova di martedì 12 maggio 2020