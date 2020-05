Daniele, il primo guarito, riparte dalla sua osteria di Susa

GUARDA IL VIDEO

Sono soltanto le sei di sera, ma quelle lampade accese nel dehors che dà su piazza Savoia conferiscono un nuovo volto al centro di Susa. Più bello, e non soltanto dal punto di vista paesaggistico. La trattoria “La Marchesa” ha ritirato su le serrande, anche se soltanto nei weekend per il momento e con il solo servizio di asporto. Sono trascorsi esattamente due mesi. Ma sono sembrati molti di più, soprattutto in questa cittadina toccata duramente dal Covid-19. E “La Marchesa”, con il suo titolare Daniele Pedrazzi tra i primi ricoverati per aver contratto il virus, ne è un po’ diventata la metafora…

