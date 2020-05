Rita e Achille, la coppia di ferro di Venaus

Gli anziani sono la fascia più a rischio, cadono come mosche. Quante volte l’abbiamo sentito ripetere in questi mesi di pandemia. Fino alla nausea. Andatelo a dire ad Achille Durbiano e Rita Perottino. Una risata, fragorosa, vi seppellirà. Achille di anni ne ha 90, Rita è un po’ più giovane, perchè di primavere se ne porta appresso soltanto 88. Insieme, in salute, circondati anche se a distanza di sicurezza da figli, nuore e nipoti, hanno festeggiato proprio nei giorni scorsi i loro primi 65 anni di matrimonio, un traguardo che poche coppie riescono a raggiungere…

Su Luna Nuova di martedì 12 maggio 2020