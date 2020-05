Alta valle, 120 tablet per studiare online

La didattica a distanza ha salvato le lezioni nel periodo della quarantena a casa ed anche se non ha, per forza di cose, la stessa empatia di una lezione frontale, sta permettendo di condurre in porto un anno scolastico che stava per essere abortito. Però il digital divide non ha permesso a tutti gli studenti di seguire in maniera consona le lezioni, così la Direzione didattica Lambert di Oulx, da cui dipendono gran parte delle scuole primaria e medie dell’alta valle, ha deciso di omaggiare ai Comuni dei tablet, per compensare questo gap tecnologico. Martedì scorso la dirigente scolastica Barbara Debernardi ha infatti consegnato ai sette Comuni dell’alta valle in cui hanno sede le varie scuole Primarie del circolo 120 tablet, acquistati per far fronte ai bisogni della didattica a distanza nata in tempo di Covid19, che necessita di strumenti adeguati, non sempre purtroppo a disposizione delle famiglie…

Su Luna Nuova di venerdì 15 maggio 2020