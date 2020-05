Grugliasco: «Bonus per e-bike e monopattini a tutti i Comuni»

Estendere anche ai Comuni sotto i 40mila abitanti gli incentivi per l’acquisto di biciclette tradizionali ed elettriche, monopattini ed altri piccoli mezzi a batteria: è quanto chiede l’assessore alla mobilità e viabilità Raffaele Bianco, alla ministra per i trasporti Paola De Micheli. In una lettera firmata insieme al sindaco Roberto Montà, Bianco spiega di aver appreso dalla stampa «la buona notizia che il Governo sta per varare un provvedimento che prevede un bonus per l’acquisto di biciclette tradizionali ed elettriche, monopattini, hoverboard, segway e monowheel. Tale provvedimento sarebbe però destinato ai Comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti. Questo vorrebbe dire che Grugliasco e molte altre città della prima cintura torinese dell’area...

su Luna Nuova di venerdì 15 maggio 2020