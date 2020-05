Oltre il virus: il cammino di Winki lungo i sentieri d’Italia

Nuvole sopra (piove, smette, piove), terra sotto: la terra della val Susa, la roccia livida della Sacra di San Michele. Da qui parte il cammino di Winki, lo scrittore di viaggi originario di Rivoli che otto mesi fa a questo giornale diceva: «Mi faccio chiamare semplicemente così. Winki. Perché penso che le persone che producono arte, ingegno e letteratura non vadano identificate in base al nome, alla nazionalità e al luogo dove sono cresciuti. Non conta come si chiamano, ma ciò che sono e ciò che trasmettono». Winki viene dall’altra parte del mondo. Dal 1997 l’Australia è per lui, amante del surf e della vita libera, più di un punto di riferimento. Una terra che ha ispirato il suo primo libro (“Australia”, uscito 17 anni fa). Poi sono venuti “La baia della luna”, No destination”, “Desert” e “Garuda”...

su Luna Nuova di venerdì 15 maggio 2020