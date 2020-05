Più guariti: la curva dei contagi cala ovunque, anche in val Sangone

La curva dei contagi continua a scendere con una certa decisione, e stavolta ovunque: non solo in valle di Susa e in tutta la cintura, dove già il trend era incoraggiante, ma anche in val Sangone, dove nelle ultime due settimane si era registrato un rimbalzo che non lasciava tranquilli, per quanto la situazione sia sempre apparsa sotto controllo. Non bisogna però abbassare la guardia, perché gli ultimi dati sono ancora effetto della fase finale del lockdown. La vera “cartina di tornasole” la vedremo nei prossimi 15 giorni, quando saranno visibili i riflessi delle prime riaperture di inizio maggio: se la curva continuerà la sua discesa, vorrà dire che davvero l’emergenza avrà imboccato la via del declino, sperando poi che dalla nuova ondata di riaperture, prevista tra la prossima settimana e quella successiva, non arrivino fregature. Scorrendo i numeri della “mappa Covid” presente sul sito della Regione...

su Luna Nuova di venerdì 15 maggio 2020