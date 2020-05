S.Antonino, sette tamponi per guarire: Michele brinda con il Prosecco

Michele Franco è finalmente libero dal Coronavirus: ieri mattina, giovedì 14 maggio, è arrivata la lieta notizia che attendeva ormai dal 17 marzo, giorno del suo ricovero all’ospedale di Susa. Riuscire a inanellare due tamponi negativi consecutivi, condizione imprescindibile per essere considerati guariti, è stato un po’ come scalare l’Everest: «Non sono né il primo, né l’ultimo ad aver vissuto questo calvario - racconta il quasi 74enne capogruppo Alpini di Sant’Antonino - I medici mi hanno sempre spiegato che è normale perché il virus se ne va via pian piano, ma non nascondo che è stata davvero dura. Non tanto dal punto di vista fisico, perché fortunatamente ho fatto la malattia in forma abbastanza leggera: nei sei giorni di ricovero non sono mai stato intubato, giusto un po’ di ossigeno. Il 23 marzo sono stato dimesso, il 25 ho terminato le cure e poi sono...

su Luna Nuova di venerdì 15 maggio 2020