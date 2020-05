Avigliana, la città ricorda il dottor Barisone

Aveva 91 anni ed era circondato dall’affetto di figli e nipoti il dottor Giuseppe Barisone, storico farmacista di corso Laghi. Si è spento mercoledì scorso per un improvviso malore. Il dottor Barisone era nato il 18 luglio 1928 a Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria, in una famiglia numerosa, come di norma in quei tempi. Trascorse gli anni del ginnasio al Collegio di Frati Scolopi a Savona mentre il liceo lo frequentò a Genova. Laureato presso la facoltà di farmacia a Torino, dopo 11 anni di attività nel capoluogo come dipendente, diviene titolare di un suo esercizio ad Avigliana, attività che intraprese per 29 anni, dal 1969 al 1998...

