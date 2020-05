Ecco la vera "fase 2": solo bar e ristoranti rimandati al 23

Da ieri la “fase 2” è finalmente realtà: domenica sera, dopo un parto non poco travagliato, data la necessità di sincronizzarsi con il decreto del governo Conte, il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha firmato l’ordinanza per le riaperture in Piemonte, che sarà valida fino a domenica 24 maggio. «Nel tardo pomeriggio abbiamo ricevuto il decreto del governo che ci ha consentito finalmente di emettere la nostra ordinanza - ha spiegato il governatore in una nota - Fondamentale è l’allegato con le linee guida condivise come Regioni per le quali, fino a sabato notte, abbiamo avuto una lunga trattativa con Roma, perché volevamo che il governo le recepisse. Sono linee guida che garantiscono la sicurezza, ma fatte in modo da garantire anche l’operatività delle attività, cioè non solo di riaprire ma davvero di poter lavorare». Anche in valli e cintura, dunque, la ripresa è entrata...

su Luna Nuova di martedì 19 maggio 2020