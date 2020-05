Rivoli e l’addio a Giovanni Carena, il pittore sui pedali

La città piange la perdita di uno dei più amati tra i suoi cittadini: Giovanni Carena, 92 anni, fratello di Antonio e come lui pittore. I funerali si sono svolti ieri nella chiesa della Sella, seguiti da una buona parte di parenti ed anche di amici, grazie al fatto che sono cadute le restrizioni relativi a messe e riti funebri previsti precedentemente. Nato a Rivoli il 19 gennaio del 1928, aveva seguito le orme del padre nella professione di decoratore di interni, lavorando nella bottega famigliare tra stucchi pregiati e vernici. Un ambiente che non ha mancato di far nascere in lui la più grande passione, quella per la pittura vera e propria...

su Luna Nuova di martedì 19 maggio 2020