Sauze d'Oulx, tre volte vicino alla morte: Salvo, il miracolato del Covid-19

Chiamarlo miracolo forse, in questo caso, non è esagerato. Salvatore Rossi, per tutti Salvo, chef e patron del ristorante “da Salvo” di via Assietta a Sauze d’Oulx, è guarito dal Covid-19, dopo oltre 50 giorni d’ospedale, di cui tre settimane in coma. Non ha ancora recuperato una forma ideale e dovrà affrontare un’altra ventina di giorni di riabilitazione presso la clinica Madonna dei Boschi di Buttigliera prima di poter fare ritorno a casa, ma il peggio è passato ed ha già potuto riabbracciare, anche se solo per pochi istanti, la moglie Emma e la figlia Alice…

