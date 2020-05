Collegno, dehors più facili: il Comune in aiuto dei commercianti

Per tante attività commerciali il rilancio post lockdown passa attraverso gli spazi all’aperto. Ed oggi a Collegno sarà più facile aprire un dehor. Basterà un’istanza semplificata via pec e un disegno dell’ampliamento e i commercianti potranno occupare il suolo pubblico prospiciente la loro attività. «Il nostro tessuto economico è stato messo a dura prova dal Covid-19, ma vuole cominciare un nuovo cammino e in sicurezza - commenta soddisfatto il sindaco Francesco Casciano - con questo piano togliamo spazio alle auto per darlo alla voglia di condividere relazioni tra le persone mettendo al centro l’ambiente sociale e l’ambiente fisico. “Oasi Collegno” è un provvedimento che segna un forte cambiamento, un passo verso una vera Ri-evoluzione»...

su Luna Nuova di venerdì 22 maggio 2020