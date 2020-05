Condove, all’Arronco frana ancora il versante: strada interrotta

GUARDA IL VIDEO

Mentre si tentava di sistemare la situazione è venuto giù tutto: è successo ieri mattina, giovedì 21 maggio, in borgata Arronco, sulla montagna di Condove, dove la frana che martedì aveva interessato la strada provinciale 200 ha deciso di completare l’opera. Non in modo autonomo, va detto: il costone roccioso non è franato da solo, ma “sollecitato” indirettamente dall’intervento di ulteriore messa in sicurezza che una squadra di rocciatori stava svolgendo sulla parete, come concordato il giorno precedente da Comune e Città metropolitana, ente proprietario della Sp 200. L’intenzione era infatti di rimuovere alcune pietre sporgenti e quelle a potenziale rischio crollo, ma togli una, togli l’altra, il costone si è lasciato completamente andare...

su Luna Nuova di venerdì 22 maggio 2020