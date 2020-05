E Condove inaugura la voglia di mercato

Voglia di mercato, voglia di tornare al lavoro, voglia e curiosità di rivedere coi propri occhi quella normalità squarciata dal Coronavirus. Si respirava quest’aria mercoledì mattina al mercato di Condove, capitato nel primo giorno utile per il ritorno dei banchi extra-alimentari. Sembra passato un secolo dai primi di marzo, quando tutto questo era ancora “normale”, ed è il segno di quanto l’emergenza sia stata pesante a tutti i livelli. Perché il mercato è anche e soprattutto socialità: camminare, guardare, incontrare, acquistare, chiacchierare. In tanti sono tornati a farlo, finalmente, e in modo molto ordinato: qualche capannello qua e là, ma tutti con le giuste distanze. Quasi tutti con indosso la mascherina, anche se con qualche naso fuori di troppo. In ottica anti-contagio, Condove ha una carta a proprio favore: quella di avere un “mercato diffuso”...

su Luna Nuova di venerdì 22 maggio 2020