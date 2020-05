Parrucchieri: se tagliarsi i capelli diventa un’impresa

Raccontato come va raccontato, sembra quasi un percorso a ostacoli, in realtà più difficile a dirsi che a farsi. Certo è che andare dal parrucchiere non è più la stessa cosa. E chissà per quanto tempo sarà così. Le parole di Marianna Giarratano, titolare del salone “I Giarratano Parrucchieri” di Sant’Ambrogio, in corso Moncenisio 56/a, assomigliano molto ad un libretto di istruzioni dietro cui, tuttavia, c’è una filosofia ben precisa: «Molti potranno pensare “quante menate”, noi però pensiamo che in questo momento fare un qualcosa di più abbia un senso, per tutelare la salute di tutti. Bellezza e sicurezza devono viaggiare di pari passo: il cliente può avere delle tensioni legate al momento che tutti stiamo vivendo, ma non dobbiamo dimenticare...

su Luna Nuova di venerdì 22 maggio 2020