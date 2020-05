Rivoli: i mercati in formato post-Covid

Da mercoledì nei mercati cittadini sono tornati anche gli ambulanti extra-alimentari. «Le difficoltà non sono poche per poter osservare le prescrizioni che possano garantirne l’apertura - sottolinea l’assessore al commercio Paolo Dabbene - infatti in tutti i mercati, ad eccezione di quelli piccoli dove gli spazi sono già adesso sufficienti per poter distanziare i pochi ambulanti presenti, si è provveduto ad allargare l’area di mercato. Discorso a parte per il mercato del mercoledì di piazza Portici, zona particolarmente complessa a causa dell’impossibilità di utilizzare il piazzale. Mercoledì siamo stati costretti a contingentare gli ingressi, facendo entrare ed uscire da via Rombò e da piazza Martiri lo stesso numero di persone. Mercoledì prossimo proveremo ad aumentare...

su Luna Nuova di venerdì 22 maggio 2020